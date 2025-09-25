dalivali.bg
София
Фармацевти алармират: Прави се опит пазарът на аптеките да бъде разпределен

Според тях се ограничава достъпът до определени лекарства

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:48 ч. 25.09.2025 г.

Българският фармацевтичен съюз алармира за потенциални ограничения на достъпа до лекарства и фармацевтични услуги. Причината промяна в нормативната уредба.

„ Проблемните текстове са свързани с това, че се дава възможност Надзорният съвет на НЗОК да приеме промяна на условия и ред по предложение на управителя на НЗОК. Ако нещо не хареса на Касата в договора, може да се промени по-нейно желание, когато и както поиска.“, каза председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов, житиран от БГНЕС.

Председателят на съсловната организация изказа предположение за създаване на условия, на които да отговарят само някои аптеки.

Всяко пето дете е с астма - какви са причините?

„Непонятно е за нас кой и защо иска да обезсмисли договарянето между фармацевтичния съюз и Касата, при положение че имаме положителни резултати. Ние винаги сме стигали до договаряне. Такива текстове са абсолютно безсмислени. Няма логика такива текстове да съществуват и някой да ги предлага, освен той да има някакви задни мисли. Това е опит да бъде разпределен пазарът на аптеките. Това е изключително опасно и ние реагираме остро, защото в крайна сметка ще страда пациентът“, допълва Димитър Маринов. 

Спред фармацевта, проблемите са на определени места. Той коментира сигнала за нарушения в аптека във Вършец и затруднения достъп на пациенти до нея: „Искаме оставката на доктор Елена Борисова, директор на РЗИ Монтана, поради констатирани съществени нарушения на длъжностните лица на РЗИ и други“. 

По думите му подобни казуси има и с РЗОК Велико Търново.

