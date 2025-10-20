dalivali.bg
Отрицателни са пробите за алкохол на загиналите в катастрофата край Созопол младежи

Предстои да станат ясни резултатите от направените проби за наркотични вещества

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:47 ч. 20.10.2025 г.

Пробите за алкохол на тримата младежи, загинали при тежкото пътнотранспортно произшествие край Созопол, са отрицателни. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Предстои да станат ясни резултатите от направените проби за наркотични вещества. Те са изпратени за изследване в специализирана лаборатория в София и ще бъдат обработени там, уточняват от полицията.

Инцидентът стана на 17 октомври на пътя Созопол - Черноморец. Младежите са пътували с лек автомобил "Ауди". Колата е била управлявана от 18-годишен младеж от созополското село Зидарово. Той е загубил контрол поради несъобразена скорост и се е блъснал в крайпътно дърво. 

 

Инструкторът на загиналия 18-годишен шофьор край Бургас: Карал е минимум със 180-200 км/ч

 

На място загинаха водачът на превозното средство и 17-годишен германски гражданин, пътуващ на задната седалка. Вторият пътник, 17-годишен младеж от с. Габър, който е бил на предната дясна седалка, е отведен в спешния център на Созопол, но е почина при транспортирането му до болница в Бургас.  

Шофьорът на автомобила е придобил шофьорската си книжка ден преди катастрофата. 

Заради инцидента Изпълнителна агенция (ИА) "Автомобилна администрация" започна проверка на положения от водача на колата изпит за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

 

Катастрофата край Созопол: Караджов разпореди проверка на обучението и изпита на 18-годишния шофьор

 

Днес в памет на жертвите в община Созопол е обявен ден на траур.

