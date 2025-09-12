„Отпор срещу диктатурата“: Софиянци излязоха на протест в подкрепа на варненския кмет (СНИМКИ и ВИДЕО)

Граждани блокираха движението пред Съдебната палата в София в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев. Протестът е организиран от инициативата „Правосъдие за всеки“ и е под надслов „Отпор срещу диктатурата“.

Подкрепа с присъствието си изрази и столичният кмет Васил Терзиев. Съпругата на варненския кмет Камелия Коцева, заедно с 4-месечната им дъщеря, също присъства на демонстрацията. Тя проследи в зала цялото заседание на Софийския градски съд и решението на магистратите са оставят мъжа ѝ в ареста.

Снимка: БГНЕС

„Няма и ден без нов скандален повод, за да се убедим, че живеем в завладяна държава“, казаха организаторите.

Гражданите носеха плакати с послания като "Свобода за Варна, свобода за Благо" и "Не искам слуга, искам главен прокурор".

Гражданското недоволство е и в подкрепа на младежите от Русе.

Снимка: БГНЕС

Протестът е насочен не само към освобождаването на Коцев, но и срещу постоянното задържане на Никола Барбутов, зам.-кмет на Столична община.

Демонстрациите в подкрепа на Коцев започнаха още в 10:30 ч. Граждани от Варна се събраха в подкрепа на техния кмет с искане той да бъде освободен.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase