С началото на новия парламентарен сезон - ново начало и на протестите на инициативата "Правосъдие за всеки". Какви са исканията на протестиращите и как изразяват недоволството си?
Недоволството е под наслов "Отпор срещу диктатурата!". Според протестиращите демокрацията е в "опасност, правосъдието е в кома, а скритата власт е станала явна".
И още от исканията на протестиращите - и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов повече да не бъде обвинител номер едно.
Недоволството е подкрепено от най-голямата опозиционна сила в Народното събрание- коалицията "Продължаваме промяната- Демократична България“.
Шествието преминава по жълтите павета - до старата сграда на Народното събрание. А една от точките е и "Орлов мост".
Движението по жълтите павета беше блокирано от протестиращите.
