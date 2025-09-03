С началото на новия парламентарен сезон - ново начало и на протестите на инициативата "Правосъдие за всеки". Какви са исканията на протестиращите и как изразяват недоволството си?

Недоволството е под наслов "Отпор срещу диктатурата!". Според протестиращите демокрацията е в "опасност, правосъдието е в кома, а скритата власт е станала явна".

И още от исканията на протестиращите - и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов повече да не бъде обвинител номер едно.

Снимка: Антоан Златков





Недоволството е подкрепено от най-голямата опозиционна сила в Народното събрание- коалицията "Продължаваме промяната- Демократична България“.

Снимка: Антоан Златков

Шествието преминава по жълтите павета - до старата сграда на Народното събрание. А една от точките е и "Орлов мост".

Движението по жълтите павета беше блокирано от протестиращите.

