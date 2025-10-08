dalivali.bg
Турция: Намесата на израелската армия срещу флотилията за Газа е пиратство
Спират водата в някои части на София в четвъртък, 9 октомври

Отпадна ограничението за тирове през прохода Превала

Пътищата в областта са изчистени, осолени, опесъчени и проходими при зимни условия

Публикувано в  10:53 ч. 08.10.2025 г.

Отпадна ограничението за тежкотоварни автомобили през прохода Превала, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление (ОПУ) – Смолян.

Пътищата в областта са изчистени, осолени, опесъчени и проходими при зимни условия.

Снежната покривка на Рожен е 27 сантиметра, каза за БТА дежурният в метеорологичната станция. Температура към 8:00 часа е била около нула градуса.

