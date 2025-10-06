В Царево включват системата BG-Alert с предупреждение за опасно време поради данни за влошаване на метеорологичната обстановка в следващите няколко дни. Това е второ задействане на системата в морския град през последните 3 дни.

Местните власти призовават жителите и гостите на Царево, които които обитават жилища в заливаеми зони на да напуснат домовете си от понеделник до четвъртък. Ако нямат къде да се настанят, могат да се обърнат към общинска администрация за съдействие и настаняване.

„Община Царево ще изиска от МОСВ да се назначи комисия, която да установи причините за големия разлив на реки и сухи дерета от територии извън населените места към урбанизирани такива. Анализът показва, че деретата в Лозенец, Арапя, ПСОВ Царево, река Черна, р. Нестинарка и др. се разливат много преди да навлезнат в урбанизирани зони и са необходими сериозни действия за тяхната корекция“, уточняват от местната администрация.

При влошаване на обстановката се предвижда да бъде преустановен учебният процес в града.

„Призоваваме всички при влошаване на прогнозата да не излизат безцелно навън, за да снимат мостове, реки и прииждаща вода. Бъдете внимателни, екипите на общинска администрация и службите на МВР са на разположение денонощно“, посочват от местната власт.

Общинският щаб ще заседава без прекъсване през следващите дни.

