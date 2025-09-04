Отново протест в подкрепа на Благомир Коцев - за какво настояват хората

Във Варна отново има протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които са в ареста от 8 юли. Обвиненията към тях са за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, приемане на подкупи и пране на пари.

Искането на протестиращите е в най-кратки срокове да бъде внесено от страна на прокуратурата в съда искането за разглеждане на мярката за освобождаване на Благомир Коцев.

"Тук съм, защото преди всичко искам да има правосъдие, а не кривосъдие - първо. Второ, защото абсолютно съм убеден от всичко, което излезе в медийното пространство, че Благомир Коцев е невинен и както е невинен, е възможно най-тежко ощетен. Тук съм заради собствените си деца, имам три - за да им покажа, че никога не е късно да търсиш правата си, че трябва да го правят и те, че демокрацията трябва по някакъв начин да се извоюва", коментира протестиращ мъж.