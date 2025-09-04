dalivali.bg
София
сега Облачно 25°
21 Облачно 24°
22 Облачно 23°
23 Разкъсана облачност 22°
00 Разкъсана облачност 21°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Отново протест в подкрепа на Благомир Коцев - за какво настояват хората

Той и двама общински съветници са в ареста от 8 юли

Петромира Кирчева

Публикувано в  20:36 ч. 04.09.2025 г.

Във Варна отново има протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които са в ареста от 8 юли. Обвиненията към тях са за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, приемане на подкупи и пране на пари. 

Искането на протестиращите е в най-кратки срокове да бъде внесено от страна на прокуратурата в съда искането за разглеждане на мярката за освобождаване на Благомир Коцев.

Бойко Борисов: И на мен ми се ходи на протест. ПП го поканиха във Варна

 

 

"Тук съм, защото преди всичко искам да има правосъдие, а не кривосъдие - първо. Второ, защото абсолютно съм убеден от всичко, което излезе в медийното пространство, че Благомир Коцев е невинен и както е невинен, е възможно най-тежко ощетен. Тук съм заради собствените си деца, имам три - за да им покажа, че никога не е късно да търсиш правата си, че трябва да го правят и те, че демокрацията трябва по някакъв начин да се извоюва", коментира протестиращ мъж.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Google се срина, вижте къде (КАРТА)

Google се срина, вижте къде (КАРТА)
Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)

Отиде си една от най-големите модни икони: Почина Джорджо Армани (ГАЛЕРИЯ, ВИДЕО)
Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение

Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение
Трагедия в Гърция: Мъртва родилка е намерена на пода в дома си с новороденото й бебе, също починало

Трагедия в Гърция: Мъртва родилка е намерена на пода в дома си с новороденото й бебе, също починало
След побоя над директора на полицията в Русе: Даниел Митов и Мирослав Рашков пътуват към болницата

След побоя над директора на полицията в Русе: Даниел Митов и Мирослав Рашков пътуват към болницата
Тази сутрин
Снимка: Има ли следи от голямата черна котка, заснета в Дупнишко?
Има ли следи от голямата черна котка, заснета в Дупнишко?
Снимка: Гроздан Караджов: Няма доказателство за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
Гроздан Караджов: Няма доказателство за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
Снимка: Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Лице в лице
Снимка: Диана Русинова за причините за зачестилите катастрофи и необходимите мерки
Диана Русинова за причините за зачестилите катастрофи и необходимите мерки
Снимка: Валентин Радев за пребития полицейски началник
Валентин Радев за пребития полицейски началник
Снимка: Каракачанов: Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай
Каракачанов: Не виждам проблем български политици или министри да развиват отношения с Китай
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест