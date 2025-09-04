Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви в кулоарите на Народното събрание преди днешното парламентарно заседание, че протестите могат да го притеснят, но когато е заел поста на премиер, а сега по-скоро би се присъединил към тях.

Сега даже ми се ходи и на мен на протест, ама много ми се ходи. Много е приятно да ходиш на протест, да си пиеш бира и да викаш „Защо не работят онези там?“, каза той на въпрос как ще коментира вчерашните протести срещу „завладяната държава“.

Недоволството вчера беше подкрепено от най-голямата опозиционна сила в Народното събрание- коалицията ПП-ДБ. То временно блокира движението в центъра на столицата, като започна от старата сграда на Народното събрание и премина през централата на „ДПС-Ново Начало“ и завърши на площад „Орлов мост“.

На поясняващ въпрос срещу какво точно би протестирал лидерът на ГЕРБ, той уточни с насмешка:

„Срещу завладяната държава. От всичките тези, които 4 години я завладяха, а ГЕРБ е една от четирите“.

Борисов беше категоричен, че няма желание да бъде премиер, тъй като има „достатъчно мощ и власт и като депутат“.

Малко след коментарите на лидерът на ГЕРБ от официалния си профил във Фейсбук „Продължаваме промяната“ го поканиха да се присъедини към демонстрацията във Варна тази вечер.

„В отговор на заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че и той иска да ходи на протести, „Продължаваме Промяната“ го каним тази вечер на протеста във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев.

Нека г-н Борисов се разходи свободно сред варненци, за да чуе със собствените си уши какво мислят за ареста на техния кмет и за „Новото начало“ на ГЕРБ във Варна“, гласи публикацията.

