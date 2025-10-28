Дете беше намерено само да бяга само в района на Младежкия център в Добрич.

То е забелязано по улица "Кирил и Методий" по посока площад "Стария орех", съобщиха от пресцентъра на областната полиция.

За него е подаден сигнал на органите на реда, които отправиха призив за помощ за откриване на родителите и установяване на самоличността на детето.

Детето се намираше в Първо районно управление на полицията в Добрич, където служителите полагаха грижи и се опитваха да установят неговата самоличност и произход.

Малко по-късно беше съобщено, че детето е предадено на родителите му. Майката на 8-годишното момче го е прибрала от полицейското управление.

