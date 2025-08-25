dalivali.bg
Откриха изчезнала майка от Тексас да живее с изгубено „африканско“ племе (ВИДЕО)

Изчезнала преди три месеца с едногодишното си дете и открита с племе в шотландска гора

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:27 ч. 25.08.2025 г.

Изчезнала жена от Тексас, открита да живее със самопровъзгласили се лидери на изгубено „африканско“ племе в шотландска гора, настоява, че е там по собствена воля, въпреки опасенията на семейството ѝ, че е загубена в сектата завинаги.

21-годишната Каура Тейлър е майка на едногодишно дете. Тя го взела със себе си преди три месеца и съвсем наскоро е открита да живее в гората с група африканци. У дома в Америка тя оставила близките си ужасени и съсипани.

„Много е стресиращо и трудно. Сърцето ни се къса. Много се тревожим за Каура, но тя не вярва, че някой се интересува от нея“, казва леля ѝ Тери Алън пред The Independent.

В съобщение, публикувано във Facebook, тя остро критикува публикациите, че е „изчезнала“.

„Много съм щастлива с моя Крал и Кралица. Никога не съм била изчезнала — избягах от много насилствено и токсично семейство“, написа Тейлър, а след това публикува и видео, в което казва на британските власти да я оставят на мира в гората край Джедбърг, на 40 мили южно от Единбург. Тя добави, че е „възрастен човек, не безпомощно дете“.

Въпреки това, Алън в четвъртък категорично отхвърли тези твърдения, описвайки детството на племенницата си като „много защитено и обгрижвано“. Тя каза, че Тейлър „е отгледана в църква, но не в тяхната религия. Не в това, с което те се занимават. Това са пълни глупости.“

Жена изчезва от плаж в Гърция, докато съпругът ѝ подремва до нея

Говорейки пред The Independent от дома си близо до Далас, Алън каза, че Тейлър е крила напълно от семейството, че е започнала комуникация през 2023 г. с така наречения лидер на Кралството Кубала — Крал Атехене, бивш оперен певец и PR агент от Гана, чието истинско име е Кофи Офе, и съпругата му Джийн Гашо, която сега се нарича Кралица Нанди.

Кралица Нанди не е отговорила на искане за коментар. Имейл, изпратен до Крал Атехене, е върнат като недоставен.

Кралството Кубала твърди, че е изгубено еврейско племе, което има за цел да си върне земите, които, според тях, са били отнети, когато кралица Елизабет I изгонила местните чернокожи якобити от Англия през 1590-те години.

Майка изчезва мистериозно. Последно е видяна в бензиностанция, купувайки си вино и мляко в 03:50 часа сутринта

Тримата в Джедбърг се надяват да увеличат броя си, като върнат други предполагаемо изгубени племена обратно в тяхната предполагаема родна земя.

Алън сподели, че според нея Тейлър, която сега се представя като Аснат от Атехене — слугиня на кралица Нанди — е открила групата онлайн чрез съученик от гимназията. След това тя внезапно прекъснала всякаква връзка с близките си, отказала да присъства на семейни събирания и напълно спряла да празнува празници, разказа Алън.

