Откриха изчезнало 16-годишно момиче от Стара Загора

Открито е изчезнало 16-годишно момиче от Стара Загора, съобщиха от полицията. Момичето е установено в дома на 22 годишен мъж в града. То е било обявено за издирване на 11 март.

По данни на момичето 22-годишният мъж след заплаха я отвел в дома си, където е била в продължение на около седмица.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнатото досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

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