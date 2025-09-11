dalivali.bg
Откриха галерия в памет на малката Сияна, която загина в катастрофа край Телиш

Първата изложба е с нейни рисунки и носи името ѝ, а парите от картините ще бъдат дарявани

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:09 ч. 11.09.2025 г.

Откриха галерия в памет на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа край Телиш в края на месец март.

Първата изложба е с нейни рисунки и носи името ѝ.

Пространството отваря врати, в деня, в който момичето трябваше да навърши 13 години.

Днес Сияна трябваше да стане на 13: Няма торта. Няма деца, които да пеят фалшиво. Има само тишина

В галерията талантливи деца и художници ще могат безплатно да излагат своите творби, а парите от картините им ще бъдат дарявани. 

Снимка: bTV

„Надявам се да влизат с мисъл за промяна. С мисъл за живота на децата и с мисъл какво отнема войната по пътищата на всички нас. Децата, които не се прибраха вкъщи. Някак си без да искаме без да го търсим Сияна стана нарицателен образ на всички тези деца“, обясни Николай Попов, бащата на Сияна.

Снимка: bTV

„Двамата споделяме една и съща съдба. Аз погребах моята дъщеря един месец преди неговата и се виждаме на едно и също място. Заедно сме, за да покажа на колегите и той да покаже, че той няма нищо против шофьорите на камиони. Той е против тези, които убиват“, каза Росен Ефтимов, който е шофьор на камион.

