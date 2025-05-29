Служители от ОДМВР и районното управление във Видин разследват смъртта на възрастен мъж, чието безжизнено тяло е открито тази сутрин по пътя в посока „Дунав мост“ 2.
Според първоначалните данни мъжът е бил прегазен от превозно средство, което напуснало местопроизшествието, съобщават от полицията.
Уведомена е Окръжна прокуратура. Извършва се оглед на място, в ход са процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия.
Работата на разследващите продължава под надзора на прокуратурата в рамките на образувано досъдебно производство.
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