Служители от ОДМВР и районното управление във Видин разследват смъртта на възрастен мъж, чието безжизнено тяло е открито тази сутрин по пътя в посока „Дунав мост“ 2.

Според първоначалните данни мъжът е бил прегазен от превозно средство, което напуснало местопроизшествието, съобщават от полицията.

Уведомена е Окръжна прокуратура. Извършва се оглед на място, в ход са процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия.

Работата на разследващите продължава под надзора на прокуратурата в рамките на образувано досъдебно производство.

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