Важна промяна за шофьорите на камиони и тирове. От понеделник държавата отново вдига тол таксите.

Така от 1 септември - превозните средства над 3,5 тона ще трябва да плащат 10 % по-висока такса.

Това е второ увеличение на цените от началото на годината. През април държавата отново вдигна таксите с 10 %.

Така например, ако до 1 април 2025 г. маршрутна карта за даден участък е струвала 10 лева, от 1 септември ще бъде 12 лева.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK