След скандала със служителите на ДАИ: Росен Желязков поиска създаване на ново контролно звено на пътя
След намесата на младши инспектор: 60-годишна жена е спасена от потъваща кола

Най-голямата кражба в историята: Китайката Яди Джан измамила 128 хиляди души и купила крипто за 6 700 000 000 долара

Започва работа сайтът за цените на храните "Колко струва бг"

„Взели са прекалено на сериозно песента Forbidden Road“: Скандалът с подкупа стигна и до европейския печат

Откриха два трупа в хамбар на борда на кораб в Бургас

Българин е арестуван в Северна Гърция с мигранти в багажника

Škoda Group засилва присъствието си в България с ново депо за поддръжка на влакове

Прокуратурата иска поне 11 години затвор за Шон „Диди“ Комбс

Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи трансакциите им
България

От 8 октомври започват санкциите за търговците, които не спазват Закона за еврото

На санкции подлежат компаниите, които необосновано покачват цените си

Снимка: Министерски съвет

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:32 ч. 30.09.2025 г.

От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в България.

Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Стартират и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането. Това стана ясно по време на свиканото от министър-председателя Росен Желязков заседание на Механизма за еврото, съобщиха от правителствената пресслужба.

На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки, а към момента такива не съществуват, необосновано покачват цените си, припомни премиерът Желязков. 

Започва работа сайтът за цените на храните

Министър-председателят изтъкна също, че съгласно разпоредбите на закона всички идентифицирани 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 милиона лева са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница.

Целта е информацията да бъде анализирана чрез платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg). Разчитаме на тяхното съдействие в изпълнението на закона, посочи още Желязков. 

Росен Желязков: Договорът с „Боташ“ вече е задължил „Булгаргаз“ с над 600 млн. лв., които дружеството не може да изплаща

Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите.

При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се, добави премиерът Росен Желязков. 

