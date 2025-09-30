От днес започва работа сайтът "Колко струва бг". Порталът трябва да дава информация на потребителите за цените на основните продукти в голямата потребителска кошница. Целта е да се предотвратят злоупотреби при въвеждането на еврото у нас.



Засега само две вериги са публикували цените си.



Потребителите могат да проверяват по определен град и в конкретен търговски обект на конкретна верига.

Проследими са цените в 13 групи стоки, сред които - мляко и млечни продукти, месни продукти риба, зеленчуци, хляб и зърнени храни, захарни изделия, плодове, напитки, алкохол и цигари.



Платформата дава възможност да се наблюдава има ли увеличение или намаление в левове и в евро за 14 дни, месец и тримесечие.

