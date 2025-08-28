„Освободете Имамоглу“: Васил Терзиев подкрепи протест в Истанбул

С плакати с надпис „Освободете Имамоглу“ европейски кметове, включително кметът на София Васил Терзиев, се събраха днес пред затвора Силиври в покрайнините на Истанбул в знак на солидарност със задържания там от 5 месеца кмет на мегаполиса Екрем Имамоглу.

За това съобщава БТА, като се позовава на турското издание "Джумхуриет".

В проявата, освен Терзиев, са се включили кметовете на Атина, Загреб, Будапеща, Тимишоара, Барселона и Утрехт, както и високопоставени представители на кметствата на Париж и на Мадрид.

Както съобщава агенция "Франс прес", те са призовали турските власти да уважават демократичните ценности и да се придържат към върховенството на правото.

Имамоглу, който е от опозиционната Народнорепубликанска партия, беше арестуван през март по обвинения в корупция. На европейската делегация днес не е било разрешено да му отиде на свиждане в затвора.

Турското издание "Биргюн" цитира софийския кмет Васил Терзиев, че вратите и стените на затвора Силиври държат в плен не само Имамоглу, а и волята на милиони граждани, които демократично са го избрали за кмет на Истанбул.