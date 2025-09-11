От днес - 11 септември, още шест отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол за измерване на средната скорост на движение, след като преминаха задължителната първоначална проверка от Българския институт по метрология. С тях общият брой сертифицирани участъци от републиканската пътна мрежа става 28.

Отсечките от АМ „Марица“, на които ще се прилага контрол на средна скорост, са публикувани на интернет страницата на Националното тол управление в секция „Въпроси и отговори“.

Данните в списъка се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.

Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:

• АМ „Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица;

• АМ „Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево;

• АМ „Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово;

• АМ „Марица“ (А4): Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли;

• Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци;

• I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино;

• I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно;

• I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник;

• I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и ще се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.