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Оранжев код за опасен вятър в четвъртък, започват и валежи

Въпреки това температурите ще останат високи

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:10 ч. 12.03.2025 г.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявиха оранжев и жълт предупредителен код за силен вятър почти в цялата страна за утре – 13 март, четвъртък.

Оранжев код и жълт код са обявен за областите - Монтана, Враца, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Ямбол, Хасково и Кърджали. 

Предупредителен жълт код е в сила за: Перник, Стара Загора, Сливен, Бургас, Варна, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Видин, Разград и Русе. 

През нощта облачността над страната ще бъде значителна. От югозапад ще започнат валежи от дъжд, които до сутринта ще достигнат източните райони.

Утре облачността ще бъде по-често значителна. На отделни места, главно в Югозападна България и планинските райони, ще има краткотрайни валежи. Там е възможно и да прегърми. Вятърът ще бъде умерен, в районите, разположени близо до северните планински склонове и в Източна България - силен до бурен и поривист от юг-югозапад.

Максималните температури ще бъдат предимно между 20° и 25°, в София - около 21°.

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