От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха за утре - 12 март, жълт код за силен вятър в 17 области от страната – София, София-град, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Пловдив, Пазарджик.

В тези области скоростта на вятъра ще е предимно между 50 и 60 километра в час, но поривите може да достигат и до 90 километра в час. Вятърът ще носи и частици прах от Сахара.

Максималните температури ще останат високи за средата на март – между 17 и 22 градуса. В София и Варна – около 19, а в Пловдив – около 20 градуса.

През следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. Към събота се очакват слаби смущения в земната магнитосфера.

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