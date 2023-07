Българската полиция е арестувала пиян британец през нощта в неделя срещу понеделник на летище София след аварийно кацане на полет от турския курорт Бодрум за Глазгоу.

Самолетът е кацнал е у нас в 23:40 часа на втори юли, заявиха за bTV от гранична полиция. Те допълниха, че той не е задържан. Гранични полицаи са го свалили от борда на самолета и са го закарали в болница. Информацията, която имат те от болничното заведение е, че мъжът е получил шизофреничен пристъп. Настанен е в психиатричната клиника на ВМА. От МВР заявиха, че мъжът е буйствал и е бил агресивен.

По време на полета един от пътниците, 52-годишният Антъни Спенс, е успял да спре пияния мъж да отвори вратата на самолета във въздуха.

Инцидентът е станал 10 минути след излитането на самолета и на Антъни се е наложило да се бори около един час с пияния мъж до аварийното кацане, като помощ са му оказали само две от стюардесите.

British passengers were left fearing for their lives when an 'extremely drunk' passenger allegedly tried to open the plane door during a Jet2 flight from Turkey to the UK, forcing the flight to make an emergency landing.#FLIGHT #jet2 #plane pic.twitter.com/2lOdlDZPnD