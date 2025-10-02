Сняг заваля и на Витоша. На „Алеко“ натрупа няколко сантиметра. Експерти сигнализират за опасност от горолом в планината.
От Планинската спасителна служба пък предупреждават, че заради обилния дъжд и сняг не е препоръчително да се ходи на излети там.
Над 1700 метра на Витоша вече вали сняг. Мокър сняг, който се натрупва не само по земята, но и по дърветата.
„Последните няколко години имаме този ранен снеговалеж, който още на неопадали листа на дърветата се задържа и води до чупене на клони увисване на дървета“, обясни планинският спасител Мартин Стоименов.
Пътеките, които познавате в планината, заради изпочупените клони и изпопадали дървета, стават непроходими.
Явлението се нарича горолом - причинява се от обилен снеговалеж и силен вятър.
В откритите части на планината духа силен вятър. На „Алеко“ и Черни връх снежната покривка вече е 5 сантиметра и продължава да вали.
„В следващите 24 часа условията няма да са подходящи за туризъм. Съветът ми е следващите часове да не предприемат преходи и разходки“, каза Стоименов.
В ниското вали дъжд, но заради това, че дърветата все още са с листа, ако дъждът премине в сняг, и там ще има горолом.
