Сняг заваля и на Витоша. На „Алеко“ натрупа няколко сантиметра. Експерти сигнализират за опасност от горолом в планината.

От Планинската спасителна служба пък предупреждават, че заради обилния дъжд и сняг не е препоръчително да се ходи на излети там.

Над 1700 метра на Витоша вече вали сняг. Мокър сняг, който се натрупва не само по земята, но и по дърветата.

„Последните няколко години имаме този ранен снеговалеж, който още на неопадали листа на дърветата се задържа и води до чупене на клони увисване на дървета“, обясни планинският спасител Мартин Стоименов.

Пътеките, които познавате в планината, заради изпочупените клони и изпопадали дървета, стават непроходими.

Явлението се нарича горолом - причинява се от обилен снеговалеж и силен вятър.

В откритите части на планината духа силен вятър. На „Алеко“ и Черни връх снежната покривка вече е 5 сантиметра и продължава да вали.

„В следващите 24 часа условията няма да са подходящи за туризъм. Съветът ми е следващите часове да не предприемат преходи и разходки“, каза Стоименов.

В ниското вали дъжд, но заради това, че дърветата все още са с листа, ако дъждът премине в сняг, и там ще има горолом.

