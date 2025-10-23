В деня на насрочена химиотерапия болен е бил принуден сам да купи консумативите за нея. Болницата се защити- използван е специфичен консуматив, който касата не покрива.

От години близка на тази жена, която иска да остане анонимна, се бори с рака и всеки месец е на химиотерапия. При последната в деня на вливката научава, че е трябвало да си носи иглите за нея.



„Това буквално става перди самото вливане. Не искам и да си мисля какво е преживяла. Не беше по никакъв начин подготвена. Никой не беше казал, че трябва да си носим консматив“.

За да намери иглата, пациентката обикаля няколко аптеки.



„До момента, допреди месец- месец и половина не се е налагало да се купуват консумативи“.



От болницата обаче казват: фондът не покрива точно този специфичен вид игли, който се ползва при пациенти с венозен порт:



Вливанията на пациенти с поставен порт не може да се осъществи чрез поставянето на обикновена по вид игла, която е част от стандартните медицински консумативи, за които не се изисква доплащане. Имено и поради тази причина игли за порт никога не са осигурявани от лечебното заведение.

Жената пита касата: доплаща ли се за иглите или не. Оттам отговарят:



„Здравната каса заплаща клиничните пътеки и амбулаторните процедури, по които се осъществява диагностика и лечение на онкологични заболявания, както и необходимите консумативи, в това число "игли".



Попитахме повторно касата дали покриват точно този консуматив - и все още очакваме отговор.



„Дай боже, държавата ни, в крайна сметка, да върви с тези хора ръка за ръка с тези хора. Аз няколко нощи не спя - денем мисля само за това какво още може да ни чака, след като прибягваме до елементарно нещо“.



По последни данни на Евростат - българските пациенти продължават да доплащат най-много за здраве - над двойно повече от средното за Евросъюза.

