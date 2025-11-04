Окръжна прокуратура – Варна привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж във връзка с извършено тежко криминално престъпление. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор, с оглед довеждането му пред съда за определяне на мярка за неотклонение.

Сигнал за намерено тяло на 42-годишен мъж в дома му е подаден на 2 ноември 2025 година от негови близки. В резултат от първоначалния оглед и извършената аутопсия станало ясно, че се касае за извършено убийство. Непосредствената причина за смъртта на мъжа е настъпила механична асфикция – задушаване.

Започнати са незабавни действия по разследване на случая. На 3 ноември е установен евентуалния извършител на тежкото престъпление – 41-годишен приятел на жертвата. Г.К. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 116, ал. 1, т.6, пр. 2, във връзка с чл. 115 от НК. В хода на разследването станало ясно, че деянието е извършено през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември 2025 г. след възникнал битов скандал между двамата приятели.

Работата по доказване и документиране на престъплението продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „ задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Информация по случая бе предоставена пред представители на средствата за масово осведомяване от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна – окръжен прокурор Красимир Конов. В брифинга взе участие и директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Красен Торимацов.

