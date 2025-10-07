Огромно дърво се стовари върху пейка в Пловдив минути след като там минава жена с дете (СНИМКИ)

Множество паднали дървета в Пловдив през днешния ден заради силния вятър. За щастие, няма пострадали.
Последният сигнал е за паднало дърво в близост до сградата на ансамбъл „Тракия“.
Огромното дърво се е стоварило в градинка до блока, счупило е пейка.
Жена с дете е минала минути преди дървото да падне.
