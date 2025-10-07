Множество паднали дървета в Пловдив през днешния ден заради силния вятър. За щастие, няма пострадали.

Последният сигнал е за паднало дърво в близост до сградата на ансамбъл „Тракия“.

2 / 10 Огромно дърво се стовари върху пейка в Пловдив минути след като там минава жена с дете (СНИМКИ) В града има сигнали за множество паднали дървета заради силния вятър Снимка: Даниел Кондаклиев Снимка: Даниел Кондаклиев Снимка: Даниел Кондаклиев Снимка: Даниел Кондаклиев Снимка: Даниел Кондаклиев

5 снимки Снимка: Даниел Кондаклиев

Огромното дърво се е стоварило в градинка до блока, счупило е пейка.

Жена с дете е минала минути преди дървото да падне.

