Киберизмамници „налагат глоби“ от името МВР и полицията

Фишинг имейлите приканват потребителите да платят фиксирана глоба от 8500 евро, за да избегнат съдебни дела и други неудобства

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:58 ч. 15.10.2025 г.

Фишинг атаката чрез имейли се разпространява активно в интернет пространството, като измамните съобщения са озаглавени като „Съдебни производства“. Във фишинг съобщението злонамерено са използвани името на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция „Национална полиция“, логото на Европол и ГДНП,  като е имитиран и отличителен знак на главната дирекция и подпис бивш негов ръководител.

Целта на измамниците е да объркат потребителя и по-голяма достоверност на фалшивия документ. Съобщенията се изпращат от електронни пощи, нямащи нищо общо с институционални адреси.

Снимка: iStock

Фишинг имейлите съобщават, че е безполезно да се оспорват обвиненията в киберпрестъпления, сред които педофилия и детска порнография и приканват потребителите да платят фиксирана глоба от  8500 евро, за да избегнат съдебни дела и други неудобства, които биха могли да навредят на репутацията им или да попречат на професионалната им дейност.

Във фишинг писмото измамниците обещават, че ако  преведете сумата обработката на вашия случай ще бъде прекратена, а чувствителната информация изтрита. В случай, че откажете „сътрудничество“, след  изтичане на 72 часа досието ви  ще бъде директно предадено на съдебните органи, а съгласно Наказателния кодекс спрямо вас ще се приложи Законът за сексуалните престъпления и Законът  за закрила на непълнолетните /НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ЗАКОНИ/, а наказанието което рискувате е лишаване от свобода от  1 до 4 години и глоба в размер на 420 000 евро. Освен това делото ще бъде оповестено, за де се възпрат други хора от подобни практики. И добавят: „Добре осъзнавате въздействието, което това ще има върху живота ви!“

Главна дирекция „Национална полиция“ предупреждава, че получените подобни съобщения са измама и призовава гражданите да подлагат на съмнение истинността на подобни сценарии, получени онлайн, които претендират да са от името на която и да е национална институция, служебно лице и известна в публичното пространство личност.

