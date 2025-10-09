dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 15°
15 Разкъсана облачност 15°
16 Разкъсана облачност 16°
17 Разкъсана облачност 16°
18 Слънчево 15°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Обвиниха четирима мъже за пране на пари, набирали кандидатки за еротични модели

Една от жените заработила за година 2 800 000 долара, но парите били пренасочени към сметка на задържаните в Пловдив

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:11 ч. 09.10.2025 г.

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от държавното обвинение.

Групата е действала в периода от януари до 7 октомври в Пловдив.

На 7 октомври е проведена специализирана полицейска операция, при която са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.

Събраните доказателства сочат, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки.

По този начин, например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара.

Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и др.

Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления.

Мъжете са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 10 октомври Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ прямо тях. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи

Руски милиардери срещу държавата на Путин: Централната банка обвини властта в нарушение и заграбване на активи
Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК

Борисов за "Елените": Застроеното в деретата да се събаря. Мирчев: Той раздаде плажовете на приятелите си от СИК
От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град

От Индия до Перник: Д-р Саид се върна, за да лекува децата в миньорския град
Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро/кв.м по-ниски от тези в съседните курорти

Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро/кв.м по-ниски от тези в съседните курорти

През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в "Елените", проверка обаче не открива дейности

През 2015 г. има сигнал за застрояване на реката в "Елените", проверка обаче не открива дейности
Тази сутрин
Снимка: Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Бъдеще като научна фантастика: Как квантовите компютри ще променят живота ни?
Снимка: Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Мирослав Севлиевски: Да изберем калпав политик е като да изберем калпав бръснар – може да ни отреже главата
Снимка: Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Кантарджиев: След наводнението – има фекални води във водопровода. Има риск от опасни бактерии
Лице в лице
Снимка: Бетон вместо река
Бетон вместо река
Снимка: Цената на здравето
Цената на здравето
Снимка: След водното бедствие в "Елените"
След водното бедствие в "Елените"
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели