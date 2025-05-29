Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 16-годишен младеж за кражба на дамски чанти.

На 26 май около 18:30 часа от магазин на бул. „Витоша“ в София непълнолетният откраднал три дамски чанти на обща стойност 1125 лева.

По случая е образувано досъдебно производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

На 16-годишния е наложена мярка за неотклонение надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

Разследването по случая продължава.

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