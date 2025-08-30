Столичният инспекторат и район „Възраждане“ проведоха съвместна акция по разчистване на опасно и растящо нерегламентирано сметище в центъра на София, съобщиха от Столичната община.

То се намираше на ул. „Добруджански край“ – в близост до Руски паметник.

Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото служеше и за подслон на скитници.

Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване, уточняват от общината.

Снимка: Столична община

От мястото са извозени общо 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, преместен от друго място.

Снимка: Столична община

Извършено е и обстойно кастрене на обраслата в района растителност.

От Столичния инспекторат напомниха, че разчитат на активното участие и сигнали от хората за предотвратяване на кризи и възстановяване на реда и чистотата в София.

Можа да подадете сигнал до Столичния инспекторат на:

На денонощния телефон на Оперативния център:02/987 5555

Чрез имейл: [email protected]

Чрез писмо: до Столичен инспекторат на адрес: София 1000, ул. „Париж“ №5

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK