„Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи“, предупредиха от Община Царево.
Оттам уточниха ,че при локалнлто наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали хора.
„Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни“, апелираха от общинската администрация.
Нощта в общините по Южното Черноморие премина спокойно. И днес обаче системата BG-ALERT беше задействана превантивно. Страхът у хората остава.
В района на курортното с. Лозенец днес повечето улици в най-ниската част останаха под вода. Но бедстващи хора няма.
Областният щаб и дежурните екипи продължават да обхождат критичните точки.
Заради проливните дъждове днес в Община Царево е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини.
Затворен в района остава разклонът за плаж „Нестинарка“.
