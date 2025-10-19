След широкият отзвук по казуса с поставените макети на деца до опасни кръстовища в София от Столичния инспекторат излязоха с позиция в подкрепа на автора на идеята – студента Андрей Димитров.

От сдружение РЕД поставиха през последния месец 10 фигури на деца до пешеходни пътеки в София, за да привлекат вниманието на шофьорите и да ги накарат да намалят скоростта. Подобна практика има в други градове в страната.

От Столичния инспекторат обаче глобиха Андрей за поставените макети, защото поставянето на фигурите не е било съгласувано с инспектората. Глобата е 50 лв.

От Столичния инспекторат определиха действията на своя служител като „прекомерното прилагане на административни мерки“.

„Макар служителят да е действал формално в рамките на своите правомощия, подходът му не е бил съобразен с човешкия елемент и с добрите намерения на младия човек, който е предприел тази инициатива от желание да направи града по-безопасен. Това е пропуск, за който поемаме отговорност. Вътрешна проверка вече е започната и инспекторът ще бъде санкциониран според установените правила“, гласи позицията на инспектората.

Цялата позиция може да видите тук:

Столичният инспекторат ще покани Андрей Димитров, както и експерти по пътна безопасност, за да подкрепят идеята му и тя да се реализира в съответствие с наредбите и закона.

