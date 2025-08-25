Днес на много места предстоят валежи, по-съществени в Източна България, където се очакват и гръмотевици. Следобед на северозапад облачността ще намалее до предимно слънчево време.

Вятърът е умерен от северозапад, а в Източните райони от изток-югоизток. Максималните температури са между 25 и 30 градуса. В София – около 25, 29 в Пловдив, а във Варна и Бургас - до 27 градуса.

Облачно остава и по морето. На места там се очакват валежи и гръмотевици. Вятърът е умерен от изток-североизток. Температурите са между 24 и 27 градуса, а водата е с приятните 25, 26 градуса.

Значителна ще бъде облачността и в планините, където също предстоят краткотрайни дъждове и гръмотевици. Вятърът е умерен, дори на моменти силен, от Запад-Северозапад. На височина 1200 метра температурата ще достигне 18 градуса, а на 2000 метра - около 12.

Утре изгледите са за повече слънчеви часове. Следобед ще се заоблачи, но вероятността за валежи е малка. А до края на седмицата се очаква предимно слънчево време. Температурите постепенно тръгват нагоре и в неделя максималните ще достигнат до 37 градуса.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK