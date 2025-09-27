Столичната община организира гледане на финала на Световното по волейбол на площад „Св. Александър Невски“.

bTV и Max Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо утрешния финал. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

На 28 септември (събота) от 13:30 часа столичани и гости на града ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла.

Събитието ще се проведе на площад „Св. Александър Невски“ по инициатива на кмета Васил Терзиев и е със свободен вход. За всички присъстващи Столична община осигурява голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават,“ заяви кметът на София.

Поканата е да дойдете “с приятели, семейството, флаг, дъждобран (без чадъри) и най-важното – добро настроение!”

Столична община изказва специална благодарност на всички партньори и съмишленици, които с големи сърца и в кратък срок се включили, за да бъде подсигурено всичко необходимо за това празнично и емоционално събитие.

Масово гледане и на стадион "Юнак"

А от Министерството на младежта и спорта съобщиха, че всички граждани и гости на столицата са поканени на масово гледане и на стадион "Юнак".

Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.

"Нека подкрепим младите български момчета и им предадем нашата енергия. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!", призоваха от Министерството на младежта и спорта.

