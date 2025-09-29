През първите шест месеца на годината 10 641 бащи са използвали правото си на платен отпуск при раждане на дете в срок до 15 дни. Това сочат данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за полугодието на 2025 г.

Общата изплатена сума е 9 019 477 лв., като средната сума на ден е 97,14 лв.

Според Кодекса на труда, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.

Най-много от т.нар. отпуск по бащинство са се възползвали татковците в София-град – 4665, а най-малко са те във Видин – 32.

През първите шест месеца на миналата година бащите с отпуск по бащинство са били 10 729.

