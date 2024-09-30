Новородено е изоставено пред къща в Айтос

Пред вратата на къща в Айтос днес е било оставено новородено, съобщи местната полиция.

Сигнал към Районното управление в Айтос е подаден към 15:30 ч.

Къщата е на адрес ул. "Гоце Делчев" 42. Бебето е момче и е било повито.

Новороденото е открито във видимо добро здравословно състояние.

Детето е предадено на екип на Спешна помощ и е откарано към УМБАЛ-Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.