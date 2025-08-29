dalivali.bg
Нови правила на КЗК за съхранение на поверителна информация

Данните, определени като производствена или търговска тайна, вече ще се пазят в две специализирани помещения с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение

Десислава Ризова Десислава Ризова

Публикувано в  19:28 ч. 29.08.2025 г.

Комисията за защита на конкуренцията въвежда нови правила за съхраняване на поверителна информация.

Данните, определени като производствена или търговска тайна, вече ще се пазят в две специализирани помещения с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение, а сървърите, на които ще се качват, ще бъдат в офлайн режим.

„Съхраняването, обработката и работата с информацията е ключов приоритет на комисията, защото тя трябва да гарантира конкурентните правила на пазара и опазването на тайната и информацията, с която работим“, заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията, Росен Карадимов.

