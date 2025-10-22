Евродепутатите одобриха нови правила на Европейския съюз, свързани с шофьорските книжки. Има и нови изисквания за младите шофьори.
Изпитът за получаване на книжка вече ще включва и познания за рисковете от мъртвата точка на видимост, системите за подпомагане на водача, безопасното отваряне на вратите и рисковете от отклоняване на вниманието при използването на телефон.
За първи път в правилата на евросъюза ще има и изпитателен срок за неопитните водачи - най-малко 2 години.
Те ще подлежат и на по-строги правила и санкции за шофиране под въздействието на алкохол и без предпазни колани.
Освен това книжка ще могат да получават младежите, навършили 17 години. Те обаче ще трябва да карат само с опитен придружител, докато не навършат пълнолетие.
Новите правила ще влязат в сила след публикуването им в официалния вестник на Европейския съюз, а след това държавите ще имат 4 години, за да започнат да ги прилагат.
Според инструктори у нас от методиката за обучение на младите шофьори са премахнати практически задачи, които помагат в реални ситуации, като реакция и спиране при висока скорост.
След още пет часа кормуване 18-годишният Виктор ще завърши курса за шофьори.
Минималните часове кормуване са 31. Инструкторът вече е посъветвал Виктор да вземе допълнителни часове, за да бъде готов да излезе на пътя сам.
И разказва за куриозни случаи при някои от младите шофьори - не познават посоките:
„Като му зададем посока, той докато се ориентира коя е лявата, дясната страна, минава време, а той автомобилът се движи“.
Страната ни ще отлага до последния възможен срок разрешението 17-годишни да могат да шофират, коментира днес транспортният министър.
„Като държава с най-висок травматизъм и най-много загинали на пътищата, където, както следите също и вие статистиката, младите, новите шофьори имат много сериозен дял, за нас е още по-рисковано да намаляваме тази възраст на 17 години“, обяви министър Гроздан Караджов от Русе.
Инструктори искат да се върне обучението на т.нар. „скоростна отсечка“.
„Трябва да определено време да се вдигне определена скорост и след сигнал, да се спре“- Показва реакциите – да“, смята инструкторът на Виктор.
Важно е и обученето, но и примерът, който виждат младите шофьори, казва инструкторът.
„Нереалистично високо самочувствие и липса на възпитание. Надали това дете, ако не е виждало баща му да превишава скоростта в такива размери, би си позволил да го направи“, смята д-р инж. Атанас Иванов.
Виктор казва, кое му е най-трудно в подготовката за шофьор:
„Да съобразявам всичко едновременно, може би”.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK