Евродепутатите одобриха нови правила на ЕС за шофьорските книжки, въвеждащи разпоредби за начинаещите водачи, цифровото свидетелство и лишаването от правото на шофиране.

Във вторник Европейският парламент потвърди актуализирането на правилата на ЕС за шофьорските книжки, които целят да подобрят пътната безопасност и да намалят инцидентите с почти 20 000 смъртни случая годишно по пътищата на ЕС.

Нови изисквания за обучение

За да отговаря на изискванията за издаване на шофьорски книжки, изпитът за водачи вече ще трябва да включва познания за рисковете от невидимата зона, системите за подпомагане на водача, безопасното отваряне на вратите и рисковете от отклоняване на вниманието при използването на телефон.

В резултат на исканията на евродепутатите новите изисквания за обучение и изпитване ще поставят по-голям акцент върху осведомеността за риска във връзка с пешеходците, децата, велосипедистите и други уязвими участници в пътното движение.

Валидност и здравен контрол

Шофьорските книжки следва да бъдат валидни за срок от 15 години за мотоциклети и автомобили. Държавите членки ще имат възможността да намалят срока на валидност на 10 години, ако свидетелството за управление се използва като национален документ за самоличност.

Свидетелствата за управление на камиони и автобуси ще бъдат валидни за срок от пет години. Държавите от ЕС могат да намалят срока на валидност за водачите на възраст 65 години или повече, за да подложат притежателите на по-чести медицински прегледи или опреснителни курсове.

Преди да може да вземе първото си свидетелство или когато подава документи за подновяване, водачът следва да премине медицински преглед, включително проверка на зрението и състоянието на сърдечно-съдовата система.

Държавите от ЕС имат избор да заменят медицинския преглед за водачите на автомобили или мотоциклети с формуляр за самооценка или други системи за оценка, разработени на национално равнище.

Начинаещи и придружавани шофьори

За първи път в правилата на ЕС ще има изпитателен срок за неопитни водачи от най-малко две години. Те ще подлежат на по-строги правила и санкции за шофиране под въздействието на алкохол и без предпазни колани, или без системи за обезопасяване на деца.

Освен това 17-годишните лица ще могат да получат свидетелство за управление на автомобил (категория В), но ще трябва да шофират придружени от опитен водач, докато навършат 18 години.

За да се намали недостигът на професионални шофьори, според новите правила 18-годишните лица ще могат да получават свидетелство за управление на камион (категория C), а 21-годишните – ще могат да управляват автобус (категория D), при условие че притежават удостоверение за професионална компетентност. В противен случай, лицата ще трябва да бъдат съответно на 21 и 24 години, за да могат да управляват тези превозни средства.

Мобилно свидетелство за управление на МПС

Съгласно новите правила се обмисля цифровото свидетелство за управление, достъпно чрез мобилен телефон, постепенно да се превърне в основния формат на свидетелството за управление в ЕС. Евродепутатите обаче осигуриха правото на водачите да изберат свидетелство на физически носител, което следва да бъде издадено без неоправдано забавяне и обикновено в рамките на три седмици.

Лишаване от правото на управление на МПС

За да се намали безразсъдното шофиране в чужбина, отнемането за постоянно или временно, както и налагането на ограничения на шофьорската книжка, ще бъде прехвърлено на държавата от ЕС, която го е издала, за да се гарантира трансграничното прилагане на санкциите.

Националните органи ще трябва взаимно да се информират, без ненужно забавяне, за решения относно лишаване от правото на шофиране, свързани с най-тежките пътнотранспортни нарушения, включително шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотици, участие в пътнотранспортно произшествие с фатален край или шофиране със силно превишена скорост (напр. с 50 км/ч над допустимата скорост).

Следващи стъпки

Новите правила ще влязат в сила на двадесетия ден след публикуването им в

Официален вестник на Европейския съюз. Държавите от ЕС ще разполагат с три години, за да транспонират новите разпоредби в националното си законодателство, както и с още една година, за да се подготвят за тяхното прилагане.

