Нотариалната камара на Република България излезе със становище по повод на изявление на министъра на правосъдието Георги Георгиев за ангажиране дисциплинарната отговорност на нотариусите.

Преди няколко дни от ведомството обявиха, че лишават от правоспособност трима нотариуси заради открити нарушения.

От камарата уточняват: "Дисциплинарното производство срещу нотариуси се образува по предложение на министъра на правосъдието или служебно по решение на Съвета на нотариусите. По образуваните дисциплинарни дела съответният дисциплинарен състав се произнася с мотивирано решение, което подлежи на обжалване в 14 - дневен срок пред Върховния касационен съд (ВКС). Решението може да се обжалва от нотариуса, Съвета на нотариусите или министъра на правосъдието.

Към настоящия момент, за 2025г., са образувани общо 13 дисциплинарни дела. Шест от тях са образувани по решения на Съвета на нотариусите, а останалите – по предложения на министъра на правосъдието.

По две от делата, образувани по предложения на министъра на правосъдието, са наложени наказания, като същите са обжалвани пред ВКС от страна на нотариусите и все още не са влезли в сила. Останалите дела предстои да бъдат разгледани. Обръщаме внимание, че няма нотариус, лишен от правоспособност.

Нотариалната камара подчертава ангажимента си за стриктно прилагане на закона и гарантиране на високия професионален и етичен стандарт в работата на нотариусите, както го е правила винаги".

