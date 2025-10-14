Tри дисциплинарни наказания „лишаване от правоспособност за срок от една година“ на трима нотариуси и едно предупреждение за лишаване от правоспособност на четвърти нотариус – това е предложил правосъдният министър Георги Георгиев на Нотариалната камара.

Дисциплинарните производства са резултат от извършени проверки от Инспектората към Министерство на правосъдието.

Първото искане за лишаване от правоспособност е за нотариус от София, а нарушенията са свързани с издаването на констативен нотариален акт за собственост и последващи - за покупко-продажба. Издаденият констативен нотариален акт е за имот на бул. „Цар Борис III“ с площ от 469 кв. м с построени в него жилищна и селскостопанска сграда. Сигналът е подаден от дъщерята на собственика на имота, която разбира за промяната на собствеността от уведомление за промяна на кадастъра от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

По-малко от три месеца след издаване на констативния нотариален акт, същият нотариус изповядва и нотариален акт за покупко-продажба на същия имот, последвана от още една продажба 8 месеца по-късно. Проверката ни установи съществени нарушения при издаването и на трите нотариални акта. В първия констативен акт нотариусът е приел, че лицето е придобило имота по давност въз основа на немотивирано постановление.

Изслушани са само свидетелски показания, като единият свидетел не е одобрен от кмета на общината, както изисква ГПК. Нотариалният акт за покупко-продажба е подписан, въпреки че са били вписани искова молба и възбрана по отношение на същия имот.

Нотариусът не само не е отказал да изповяда сделката, но в акта е записал, че върху имота няма тежести, което не отговаря на фактите. Всички открити факти показват съществени нарушения от нотариуса, поради което сезирам Нотариалната камара с искане за лишаването му от правоспособност за срок от 1 година.

"За същия нотариус вчера изпратих до Нотариалната камара и предложение за налагане на финансова глоба. Проверка на Инспектората на Министерство на правосъдието установи допуснати нарушения при издаването на друг констативен нотариален акт за имот, който се намира в столичния район „Искър“, уточнява Георгиев.

При издаването му нотариусът не е направил проверка за наличие на други права върху имота, нито затова на кого е записан имотът в данъчната служба и кой плаща данъци за него; отново е изготвил немотивирано постановление само въз основа на свидетелски показания на свидетели, които не са съседи на имота, макар че нотариусът е посочил обратното.