Tри дисциплинарни наказания „лишаване от правоспособност за срок от една година“ на трима нотариуси и едно предупреждение за лишаване от правоспособност на четвърти нотариус – това е предложил правосъдният министър Георги Георгиев на Нотариалната камара.
Дисциплинарните производства са резултат от извършени проверки от Инспектората към Министерство на правосъдието.
Първото искане за лишаване от правоспособност е за нотариус от София, а нарушенията са свързани с издаването на констативен нотариален акт за собственост и последващи - за покупко-продажба. Издаденият констативен нотариален акт е за имот на бул. „Цар Борис III“ с площ от 469 кв. м с построени в него жилищна и селскостопанска сграда. Сигналът е подаден от дъщерята на собственика на имота, която разбира за промяната на собствеността от уведомление за промяна на кадастъра от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
По-малко от три месеца след издаване на констативния нотариален акт, същият нотариус изповядва и нотариален акт за покупко-продажба на същия имот, последвана от още една продажба 8 месеца по-късно. Проверката ни установи съществени нарушения при издаването и на трите нотариални акта. В първия констативен акт нотариусът е приел, че лицето е придобило имота по давност въз основа на немотивирано постановление.
Изслушани са само свидетелски показания, като единият свидетел не е одобрен от кмета на общината, както изисква ГПК. Нотариалният акт за покупко-продажба е подписан, въпреки че са били вписани искова молба и възбрана по отношение на същия имот.
Нотариусът не само не е отказал да изповяда сделката, но в акта е записал, че върху имота няма тежести, което не отговаря на фактите. Всички открити факти показват съществени нарушения от нотариуса, поради което сезирам Нотариалната камара с искане за лишаването му от правоспособност за срок от 1 година.
"За същия нотариус вчера изпратих до Нотариалната камара и предложение за налагане на финансова глоба. Проверка на Инспектората на Министерство на правосъдието установи допуснати нарушения при издаването на друг констативен нотариален акт за имот, който се намира в столичния район „Искър“, уточнява Георгиев.
При издаването му нотариусът не е направил проверка за наличие на други права върху имота, нито затова на кого е записан имотът в данъчната служба и кой плаща данъци за него; отново е изготвил немотивирано постановление само въз основа на свидетелски показания на свидетели, които не са съседи на имота, макар че нотариусът е посочил обратното.
Второто предложение е за лишаване от правоспособност за срок от една година на нотариус от Казанлък. Стартирахме проверката по сигнал от гражданин, който ни информира, че от всички имоти, които притежава – 4 са били дарени, а един е продаден. Това се е случило с общо пълномощно, което проверката установи, че не дава право на упълномощения да дарява и продава имуществото по извършения начин. Установихме и други нарушения свързани с плащането по единствената възмездна сделка и приложените документи към актовете. По случая тече и проверка на прокуратурата със съмнения за извършена измама.
Третият нотариус, по отношение на когото предлагам лишаване от правоспособност за 1 година, е от гр. Балчик. И този случай е за издаване на констативен нотариален акт, което нотариусът е направил при грубо пренебрегване на изискуемите предварителни проверки.
За нотариус от Варна предлагам налагане на дисциплинарно наказание „предупреждение за лишаване от правоспособност“, за нарушения при изготвяне на нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу моторно превозно средство. Инспекторите констатираха, че вписването на нотариалния акт е два дни след сделката, както и липса на нотариалния регистър по време на проверката, който бил изнесен за подвързване.
Резултатите от всички проверки изпращам и до прокуратурата за присъединяване към събраните материали по сигналите от гражданите, които са изпратени и до тях.
В резултат от проверките, които извършваме, налагам наказание „предупреждение за уволнение“ на държавен съдебен изпълнител.
