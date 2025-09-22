Зов за помощ. 6-годишно дете страда от детска церебрална парализа.

Лекари и операция в Съединените щати му дават шанс за самостоятелен живот и нормално детство.

Сумата обаче е непосилна за родителите и семейството.

Радост е родена преждевременно в 7-ия месец заради отлепяне на плацентата.

"Останала е без кислород и оттам получава увреждането в мозъка, което води до детска церебрална парализа. Трудно ѝ е да върви, поради спастиката в мускулите", разказва нейната майка Магдалена Никова.

Животът на Радост досега е борба – рехабилитации, болка, усилие за всяка стъпка. Въпреки всички трудности, тя не спира да се усмихва, да вярва и да мечтае.

"Да съм здрава и да играя с другите деца", си пожелава момичето. Единствената надежда за Радост е операция, наречена селективна дорзална ризотомия. Момиченцето е одобрено за интервенцията от специалисти в детската болница в Сейнт Луис.

"Докторите ни дават надежда, че наистина някой ден ще може да ходи сама, без помощ, и да се обслужва сама. Да бъде като нормалните деца", разказва Магдалена.

"Тя е много силно дете. Не знам дали има дори възрастни хора, които да притежават такава сила, каквато тя има и в същото време да е толкова весела и жизнерадостна", коментира бащата на Радост Петър Петров.

За операцията са нужни близо 52 000 долара, като в тази сума не влизат транспортните разходи и престоя.

"Искам тя да може да прави всичко, което могат да правят другите деца. Да си кара тротинетка, да скача, да рита топка, да бяга", коментира Петър Петров.

Всеки, който иска да помогне на Радост и семейството й, може да го направи чрез дарителската сметка:

Банка: ДСК

IBAN: BG94STSA93000031561228

Титуляр: Радост Петрова Манолова

Основание за превод: В помощ на Радост

