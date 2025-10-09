Във Велико Търново р. Янтра е в пика на нивото си – 4,50 метра при критична стойност от 5,50 метра.

За това съобщи кметът на града Даниел Панов.

Екипи на Пожарната и на полицията са в района на кв. „Асенов“, кв. „Чолаковци“, следи се и ниската точка на улица „Крайбрежна“.

Повишаването на нивото на Янтра е в плато - река Белица в Килифарево падна с 13 сантиметра за 2 часа, в Дебелец нивото се задържа на около 3,40 метра.

От горното течение на Янтра също не идва повече вода – при Пушево стойностите се понижават. Единствено Дряновска река, която се влива в Белица след Дебелец, продължава да се покачва.

"Всички рискови точки обхождаме заедно с главен инспектор Николай Александров и главен инспектор Пламен Иванов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“", посочи още Панов.

