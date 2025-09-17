Миниатюрните екземпляри са първите у нас от този вид и впечатляват с червеникаво коремче и снежнобели устни

Невиждани у нас маймунки пристигнаха в зоопарка в Бургас (СНИМКИ)

Зоопаркът в Бургас вече е дом на едни от най-очарователните представители на южноамериканските джунгли – двойка червенокоремни тамарини, познати още като белоусти тамарини.

Снимка: bTV

Това са първите екземпляри от този вид, които могат да бъдат видени у нас. Тяхното присъствие е истинска атракция както за посетителите, така и за любителите на екзотичната природа.

Миниатюрните маймунки впечатляват със своето червеникаво коремче, снежнобели устни и невероятна пъргавина.

Те тежат едва половин килограм, но могат да правят невероятни скокове и общуват помежду си чрез цели „разговори“ от звуци и жестове.

Снимка: bTV

Срещат се в тропическите гори на Амазония – главно в Бразилия, Перу и Боливия. В природата видът е застрашен поради унищожаване на местообитанията.

Зоопарк Бургас активно развива консервационна дейност, като участва в национални и международни програми за размножаване на редки и застрашени животни.

Пристигането на червенокоремните тамарини е част от тези усилия и има за цел да подпомогне опазването на вида и повишаването на обществената информираност за значението на биоразнообразието.

Зоопаркът продължава да развива и своите образователни инициативи, насочени към подрастващи и посетители от всички възрасти, с които цели да възпитава любов и отговорност към природата.

