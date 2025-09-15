Хроничен е недостигът на медицински сестри у нас. Здравното министерство предлага изисквания за минимален брой в болниците според вида на отделението, в което работят.

Целта е да бъде осигурена по-добра грижа за пациентите, но и да бъде намалено натоварването върху специалистите по здравни грижи.

Медицински сестри не достигат в почти всяко лечебно заведение у нас. В някои болници една сестра се грижи за над 30 пациенти.

Според предложението в реанимациите ще трябва да има по един специалист по здравни грижи за две легла. В детските отделния съотношението е едно към шест, а в хирургиите - едно към седем.

За това обаче ще са нужни почти двойно повече сестри.

27-годишната Паулина Костова е сред най-младите сестри в болница „Света Екатерина“. Усетила е професията като призвание.

„Удовлетворява ме работата и грижите за пациента, и най-вече добрите резултати, когато пациентите си тръгнат и видим благодарността в очите им“, казва тя.

Паулина работи в отделението по кардиология, което е с 36 легла. На смяна днес са три сестри и недостигът се усеща.

Ако промените станат факт, болниците трябва да покрият изискванията до една година от влизането им в сила. Ако не успеят, трябва да изготвят план как ще набавят нужните специалисти в рамките на пет години.

В повечето отделения в „Света Екатерина“ недостигът не е голям, но въпреки това не е ясно откъде ще дойдат сестрите.

Според съсловната организация, за да е атрактивна професията, на първо място трябва да се повишат заплатите - на много места все още не са постигнати дори възнаграждения от 1500 лева, както е по колективния трудов договор.

„Ако политиките в здравеопазването са адекватни и успеят да привлекат повече медицински специалисти, то още в рамките на следващите пет години ще се забележи положителна тенденция“, посочват от съсловната организация.

Заради хроничния недостиг в наредбата е предвидено болногледачи и здравни асистенти да могат да заемат до 20% от местата на медицинските сестри.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK