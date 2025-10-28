Техники за самоотбрана и колко бързо куче може да намери наркотик на летището демонстрираха днес служители на Агенция „Митници“ на летище „Васил Левски“ в София.

На демонстрацията присъстваха над 400 деца от 7 града в страната.

„Все по-често срещано в питиетата на децата да се сипват наркотични вещества и те дори да не разбират“, коментира Стефан Бакалов Агенция „Митници“.

Митниците и Националната агенция по приходите (НАП) участват в кампания срещу наркотичната и хазартната зависимост. Инициативата „Не сте сами“ се провежда за 2 година.

Кампанията включва срещи с ученици от София и страната по темите за опасностите от употребата на наркотични вещества и рисковете от развиване на хазартна зависимост.

„Притеснителна е тенденцията, че все по-често подрастващите започват и да залагат. Обикновено си организират сами спортни залози, но това също е незаконно и води до пристрастяване“, каза Анна Митова от НАП.

Целта на инициативата е тийнейджърите да получат достоверна и пълна информация за две от най-страшните зависимости – дрога и хазарт.

