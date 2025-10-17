Пореден протест на жителите на кв."Надежда" срещу изграждането на временни жилища за обитателите на съборените незаконни постройки в "Захарна фабрика".

И днес хората се събраха на булевард Ломско шосе и скандираха цитирам "Не искаме гето в квартала".

В началото на седмицата стартира и подписка срещу изграждането на временните жилища.

