Музикантите от Българското национално радио – с протест срещу ниските заплати. Причината - в момента месечното възнаграждение в началото е малко над 1200 лева, а най-високите достигат до 1600.

Протестът им е мирен и тих - така го определят те самите, като от началото на новия сезон се качват на сцената с жълти светлоотразителни жилетки.

Днес те не са с тях, тъй като Изпълнителната агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" издадоха заповед, с която припомнят, че на територията на военните клубове протестните действия са забранени. Въпреки това музикантите са на сцената и радват публиката, но исканията им остават.

На 4 тя хваща цигулката за първи път. А днес е в групата на първите цигулки в симфоничния оркестър на национланото радио.



„Предсавете си българския химн, да знам, че има и други оркестри, които могат да го запишат, но това, на което всички спортисти пускат сълзи, ставаме прави и с гордост - това е нашият запис на Българското национално радио“, разказва Звезделина Халтъкова - музикант в симфоничния оркестър на БНР.



За да не лишават публиката от музиката си - техните протести са мирни- със светлоотразитлени жилетки на сцената.

„Колко сме неравнопоставени спрямо другите професии, другите, които работят в столицата ни, където животът е много скъп. Това е обидно. Ако искаме да запазим нашите състави, това трябва да се промени“ посочи Огнян Вълчев - музикант в симфоничния оркестър на БНР .



Генералният директор на радиото също изрази надежда за по-високи заплати от догодина.

„Докато не се промени самият модел на финансиране този проблем няма как да бъде окончателно разрешен. Добрата новина е че вече има разбиране за това и в министерството на културата и в комисията по културата и медиите. В момента има работна група“, каза : Милен Митев - генерален директор на БНР.



И посланието на музикантите към институциите и към тези, които един ден ще ги заменят



„Ние не искаме да се самозакрием и имаме енергия, ако някой очаква да се откажем и да се претопим - няма да стане. Така че мили деца, изкуството лекува души, ако имате талант - свирете, развийте таланта си“, казва Звезделина Халтъкова.

