Митнически инспектори откриха общо 20 000 къса (1000 кутии) цигари, предназначени за Великобритания, при две отделни проверки на летище „Васил Левски“ в София.

На 21 октомври 2025 г., на Терминал 2, служители на митницата и отдела „Проверка на регистриран багаж“ към дирекция „Сигурност“ извършили проверка на пътници за Лондон – Станстед.

В куфарите на двама български граждани, пътуващи с един и същи полет, били открити общо 1000 кутии цигари от известна марка, всички с български акцизен бандерол. Стоката е иззета, а на пътуващите са съставени актове за административно нарушение по Закона за митниците.

Само седмица по-рано – на 15 октомври, отново на Терминал 2, при проверка на регистриран багаж на пътничка, която се насочила към „зеления коридор“ с надпис „Нищо за деклариране“, митническите служители открили още 9600 къса (480 кутии) цигари с български бандерол.

И тези тютюневи изделия са конфискувани, а на жената е съставен акт за нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

