Европейската комисия предлага значително повишаване на акцизните ставки за тютюна и тютюневите изделия от 2029 година. Това би увеличило цената на цигарите в България с около 5,20 лв.

Предложението е от лятото на тази година. А причините са няколко:

Първата - борба с раковите заболявания. В Европа 700 хиляди души умират всяка година заради тютюнопушене.

Втората - регулиране на пазара с нови 15 милиарда евро от акцизи.

Според предложението на Брюксел, акцизът за 1000 цигари трябва от 90 евро да се увеличи на 215 евро, а за тютюна – от 60 на 215 евро за килограм.

Брюксел обаче взима предвид покупателната способност в различните държави. Например, в Люксембург, държава с висока покупателна способност, цената на кутия цигари би се повишила с 60% или с около 3,50 евро.

В България, с ниска покупателна способност, цената на кутия цигари би се повишила с 80 %, т.е. с около 2,60 евро.

Миналата седмица на първо обсъждане, България е заявила, че е против заради притеснения от повишена контрабанда като външна граница на Европа.

Тъй като това е данъчен въпрос, по него вероятно ще се търси единодушие, което е изключително трудно постижимо.

