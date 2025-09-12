dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 26°
16 Незначителна облачност 26°
17 Незначителна облачност 26°
18 Разкъсана облачност 25°
19 Разкъсана облачност 24°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
България

Нападение над екип на Спешна помощ в Бургас

Задържан е 51-годишен мъж който проявил агресия, защото линейките му попречили да се движи с необходимата скорост

Снимка: БГНЕС

Елеонора Дъбова Елеонора Дъбова

Публикувано в  14:50 ч. 12.09.2025 г.

Полицията в Бургас задържа 51-годишен мъж, нападнал екип на Спешна помощ.

Спешните медици са повикани на сигнал около 11:30 часа на обяд.

Успоредно до двете линейки спира автомобил, от който излиза мъж във видимо нетрезво състояние.

Той демонстрирал агресия срещу двамата шофьори на линейки. Започнал да нанася удари върху санитарните коли с метален прът, след което ги блъснал със своя автомобил и накрая извадил газов пистолет.

Причина за пререканието било, че линейките попречили на мъжа да се движи с необходимата скорост, заявиха от бургаската полиция.

„Спря един автомобил, който започна да свири и да псува, да крещи и вика. Попитах го какво иска, какъв му е проблемът, защо не може да изчака две секунди. Извади една тръба отвътре и започна да блъска по линейката, предупредих го да спре, удари четвърти път, искаше да строши стъклото на линейката, оттам скочиха очевидци, за да му вземат тръбата. Обаче той бръкна в чантичката, изкара пистолет, който го зареди и го насочи срещу нас. Каза, че ще ни избие и избяга. Имам удар на пръста, за моя радост нямам счупване“, разказва шофьорът на линейката Климент Милчев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца

Трагедията в Крайници: Младата майка е била убита пред очите на трите си деца
Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)

Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)
При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти

При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти
ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)

ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)
Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Кирил Добрев и проф. Даниел Вълчев - гости в "Лице в лице"
Кирил Добрев и проф. Даниел Вълчев - гости в "Лице в лице"
Снимка: Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Росен Йорданов за версиите за побоя над полицейския шеф в Русе
Снимка: Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Наблюдаваните стоки от първа необходимост
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс